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    Причину многочасовой пробки на дорогах во время бурана назвали в акимате Нур-Султана

    1 Апреля 2022, 16:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причину автомобильного затора во время сильного бурана объяснили в Есильском районе Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях пользователи поделились, что на дороге от стелы «Астана жулдызы» до ЖК «Лесная поляна», расположенного в Косшы, образовалась огромная автомобильная пробка. Случай произошел 29 марта во время непогоды.

    «Люди стоят в пробке более 5 часов», - написал пользователь сети.

    В акимате Есильского района объяснили причину, связанную с продолжающимся затором.

    «29 марта в условиях сильного штормового бурана для безопасности граждан данный участок дороги был перекрыт дорожной полицией с 18:00 часов из-за отсутствия видимости на трассе. К сожалению, это единственная, но оправданная мера в таких ситуациях, к тому же имеющая многолетнюю практику. В этой связи, движение специализированной техники, как и всего автотранспорта, находящегося там, было заблокировано», - рассказали в Есильском районе столицы.

    Отмечается, что в этот промежуток времени водитель автобуса совершил ДТП, которое в последствии парализовало движение всех машин по направлению в Косшы.

    «После разрешения ситуации автобус отъехал от места ДТП, что позволило снегоуборочным машинам прочистить дорогу по маршруту», - уточнили в акимате.

    Напомним, что 29 марта в столице и ряде регионов резко ухудшилась погода. В связи с непогодой был создан оперативный штаб ДЧС города Нур-Султана по ликвидации ЧС на дорогах.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана ДТП Акимат Транспорт Дороги Погода
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