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    Причину крупного пожара в жилом доме озвучили в Караганде

    21 Мая 2023, 17:04

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Начальник ДЧС Карагандинской области сообщил причину пожара, возникшего в жилом доме. Крыша дома сгорела полностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам начальника ДЧС Карагандинской области Мурата Катпанова, предположительно пожар возник на балконе квартиры на 5-ом этаже. В последующем огонь перешел на всю кровлю здания.

    «Предположительно общая площадь кровли здания 840 кв.м. Пламенем охвачена вся кровля. Пожар возник около трех часов дня. Огонь в течении часа, в 16.00 практически был локализован, а в 16.23 ликвидирован. Всего было эвакуировано 37 человек, в том числе 10 детей. В ликвидации огня было задействовано 88 человек и 17 единиц техники», - сообщил Мурат Катпанов.

    В настоящее время работа по проливке продолжается. На месте работают подразделения дознания по определению причин пожара.

    Напомним, сегодня в одном из жилых многоэтажных домов Караганды возник пожар. Огонь охватил всю кровлю здания.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Происшествия Пожар Караганда
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