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    Причину гибели тюленей на Каспии назвали в Минэкологии

    19 Июля 2022, 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев назвал причину гибели тюленей на Каспийском море. По его словам, обнаруженные туши морских животных находились в стадии сильного разложения, поэтому не удалось произвести отбор ткани для проведения токсикологических и вирусологических исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года общее количество мертвых тюленей, обнаруженных на участке в Каражамбасе и юго-западной оконечности полуострова Тюб-Караган, составило 220 штук. Они были вынесены штормовыми, северо-западными и западными ветрами из акватория северного и среднего Каспия. При этом, нашим Комитетом рыбного хозяйства привлечены различные научные организации, учреждения и Институт гидробиологии и экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, а также заинтересованные госорганы, были и департаменты экологии Мангистауской области, территориальные подразделения ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза. В итоге рабочая группа пришла к следующему выводу. В связи с тем, что обнаруженные туши морских животных находились в стадии сильного разложения, ветеринарным службам Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, а также вышеназванных институтов, не представилось возможным произвести отбор ткани для проведения токсикологических, гистологических и вирусологических исследований, учитывая степень разложения обнаруженных туш тюленей. Морские животные погибли несколько месяцев назад», - сказал министр на брифинге в СЦК.

    По его словам, внешний осмотр и промеры тел удалось провести только у 67 туш тюленей, которые выявили, что около 25%, или 17 особей имели на теле следы механических воздействий, которые привели или могли привести к их гибели. Причинами механических воздействий могли быть прилов тюленей в рыболовные сети, нанесение травм живым или мертвым тюленям при их выпутывании, запутывание тюленей в запрещенных орудиях отлова. Сериккали Брекешев отметил, что это варварский способ ловли. Такие орудия улова у нас запрещено использовать.

    «Возраст удалось установить только у 19 из обследуемых особей, из которых 52%, или 10 особей были щенками, рожденными в зиму 2021-2022 года. Смертность щенят объясняется их истощением, замерзанием вследствие попадания в воду, выносом льда с новорожденными тюленями в открытое море. Теплая зима 2021-2022 годов была неблагоприятна для размножения тюленя на льдах. Поэтому указанные факты стали причиной естественной смертности тюленя. В целом, возраст самой взрослой из обнаруженных тюленей составил 13 лет. Все обнаруженные туши после осмотра и проведения необходимых промеров тел были утилизированы с соблюдением санитарных норм», - пояснил глава ведомства.

    Он также прокомментировал связь гибели тюленей с выполнением дноуглубительных работ компанией NCOC, которая разрабатывает Кашаганское месторождение.

    «В заключении говорится о том, что результаты исследования 2021 года свидетельствуют об отсутствии значимого влияния дноуглубительных работ на зоопланктонные сообщества. Вместе с тем, на зоопланктонные и фитопланктонные организмы, макрозообентоз оказывается воздействие средней степени значимости, что соответствует проекту оценки воздействия окружающей среды в 2020 году. Во время проведения дноуглубительных работ принимаются все необходимые меры для минимизации их воздействия на морские организмы, в том числе на Каспийского тюленя. При этом, пробы воздуха, отобранные департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения погибших тюленей, не содержали вредных веществ. В пробах воды были незначительные превышения предельно допустимой концентрации металла: никель - около 400 мг на куб. дм», - добавил Сериккали Брекешев.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экология Минэкологии Каспийское море
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