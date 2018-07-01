Причину девальвации юаня назвал эксперт
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китайские эксперты основной причиной девальвации юаня называют общемировую тенденцию укрепления доллара, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
Такое мнение высказал главный экономист шэньчжэньской компании «Инда Секюритис» Ли Дасяо в интервью изданию «Global Times».
«Доллар США укрепляется сам по себе в последние дни, и это влияет на нынешний курс юаня», - сказал он.
Аналитики «Global Times» подчеркивают, что тенденция укрепления доллара стала особенно сильной после заявления 18 июля этого года главы Федеральной резервной системы США Джероми Пауэлла о необходимости постепенного повышения базовой процентной ставки.
Напомним, 20 июля 2018 года юань достиг годового минимума - 6,790 юаней за доллар США. Президент США Д.Трамп, министр финансов С.Мнучин обвинили Китай в манипулировании курсом юаня для создания нечестных конкурентных преимуществ в торговле.
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