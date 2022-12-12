Причину аварии на водопроводе выяснили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Причиной аварии на водопроводе в Петропавловске стало повреждение буртовой втулки. Похожее повреждение уже происходило в ноябре на другом водопроводе города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполнительный директор ТОО «Кызылжар су» Арман Саутов пояснил, что в обоих случаях ремонт проводил один и тот же подрядчик. По его сведениям, этой компании уже не существует, претензии предъявить некому. Все обязательства ложатся на водоснабжающую организацию.

«В 01:00 поступило сообщение, что в городе упало давление воды. Бригада выехала на место. По юго-западному водоводу произошло повреждение на трубе диаметром 800 мм. Труба была реконструирована в 2009 году. Причину установили – оторвало буртовую втулку. На Жумабаева была такая же ситуация. Сейчас все абоненты с водой, но понижено давление в микрорайоне Береке и в Рабочем поселке. Стараемся нагнать давление. Устранять повреждение уже начали. Запас мощностей есть. Заранее приобретали нужные детали. Подтопило железную дорогу и территорию ТОО «Радуга», дворы нескольких двухэтажных домов. Откачку организовали. Подвоз воды осуществляется», - прокомментировал ситуацию Арман Саутов.

Работают семь бочек, насосные агрегаты, экскаватор, восемь бригад специалистов.

Арман Саутов добавил, что место склейки трубы осуществляется при положительных температурах воздуха. Специалистам придется сначала утеплить участок повреждения, а затем приступать к его ремонту.

В течение суток планируют устранить повреждение. Осложняет работу специалистам погода. Сегодня в Петропавловске ветрено, температура воздуха составляет минус 12 градусов. Периодически наблюдается низовая метель.

Ранее сообщалось, что ночью в Петропавловске произошла еще одна авария на водопроводе, которая до утра оставила город без воды. Въезд в Петропавловск со стороны озера Пестрого временно перекрыли.



