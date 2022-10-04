Причиной взрыва в оружейном магазине в Костанае стало воспламенение пороха - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральной прокуратурой продолжается расследование факта взрыва и пожара в магазине «Оружейная палата», произошедшего 3 сентября в городе Костанае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В результате пострадали 11 человек, из которых 4 погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва также получили повреждения соседние коммерческие объекты и жилые дома.

Следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки «Сокол» для последующей расфасовки и продажи.

Порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв.

Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару.

В настоящее время следствие устанавливает степень ответственности виновных.

Как сообщалось, в Костанае на проспекте Н. Назарбаева 3 сентября в 11:20 часов произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой на предварительной площади более 2000 кв. м.