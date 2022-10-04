Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Причиной взрыва в оружейном магазине в Костанае стало воспламенение пороха - Генпрокуратура

    4 Октября 2022, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральной прокуратурой продолжается расследование факта взрыва и пожара в магазине «Оружейная палата», произошедшего 3 сентября в городе Костанае. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    В результате пострадали 11 человек, из которых 4 погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва также получили повреждения соседние коммерческие объекты и жилые дома.

    Следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки «Сокол» для последующей расфасовки и продажи.

    Порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв.

    Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару.

    В настоящее время следствие устанавливает степень ответственности виновных.

    Как сообщалось, в Костанае на проспекте Н. Назарбаева 3 сентября в 11:20 часов произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО и здания столовой на предварительной площади более 2000 кв. м.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Происшествия Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как госфинансирование и организация труда помогли минимизировать риски от природных пожаров
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Локализован пожар в Катон-Карагайском природном парке
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков