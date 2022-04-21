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    Причиной подтопления города Кульсары стал демонтированный шлюз

    21 Апреля 2022, 20:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Работы по предупреждению подтопления микрорайонов города Кульсары продолжаются в Жылыойском районе Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 апреля в 06:57 в связи с повышением уровня воды в реке Эмба в 7 ауле города Кульсары Жылыойского района подтопило 4 дома. Уровень воды во дворах достиг 15-20 сантиметров. Эвакуированные жители были расселены по родственникам.

    Для защиты жилых домов 7 аула на наиболее опасном участке проводятся работы по возведению земляного вала и укладки мешков с песком. На реке Жем установлен шлюз «Бакашы», который регулирует пропуск воды в канал Курсай. Из-за его переполнения вода и вышла из берегов. В 600 метрах от шлюза «Бакашы» ранее имелся старый шлюз, который в маловодные годы был демонтирован и укреплен земляной защитной дамбой. Однако вода прорвала дамбу и пошла в сторону города Кульсары. Сегодня на месте прорыва установлена железобетонная плита, которая укреплена инертными материалами и мешкотарой. Уровень воды снизился на 2 метра, обстановка полностью контролируется», - рассказали в пресс-службе ДЧС области.

    Ранее сообщалось, что вышедшая из берегов река подтопила дома в городе Кульсары.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео Паводок Регионы Казахстана МЧС ДЧС Природа Вода
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