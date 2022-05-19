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    Причиненные в таможенной сфере убытки вернут в бюджет - глава Минфина

    19 Мая 2022, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что Минфин планирует полностью восполнить средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах пленарного заседания Сената министр финансов РК Ерулан Жамаубаев пояснил ситуацию с причинением государству ущерба на таможне в размере 165 млрд тенге.

    Ранее сообщалось, что КГД провел проверку участников внешней экономической деятельности (ВЭД), а также приграничных пунктов пропуска с КНР.

    В ходе проверки сведений в таможенных декларациях, транспортных, бухгалтерских и иных документах выявлено несоответствие сведений, влияющих на таможенную стоимость ввозимых товаров.

    «Сейчас динамика налогов с таможни хорошая, растет. В текущем году Минфин приложит все усилия, чтобы возместить в бюджет ущерб в размере 165 млрд тенге. Наша задача на этот год - полностью восполнить по плану средства», - ответил Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Кто виновен в нарушениях в таможенной сфере глава Минфина ответить не смог.

    «Данные проверила специальная комиссия. Она создана под руководством Генеральной прокуратуры. Вопрос по этому поводу относится к компетенции правоохранительных органов. Были зафиксированы факты неуплаты налогов и пошлин при ввозе товаров. Идет соответствующая работа в части возврата этих средств. Было организовано лжепредпринимательство и эти фирмы закрылись. Сейчас ведется работа по их выявлению», - сообщил Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Минфин РК Бюджет
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