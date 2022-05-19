Причиненные в таможенной сфере убытки вернут в бюджет - глава Минфина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что Минфин планирует полностью восполнить средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах пленарного заседания Сената министр финансов РК Ерулан Жамаубаев пояснил ситуацию с причинением государству ущерба на таможне в размере 165 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что КГД провел проверку участников внешней экономической деятельности (ВЭД), а также приграничных пунктов пропуска с КНР.

В ходе проверки сведений в таможенных декларациях, транспортных, бухгалтерских и иных документах выявлено несоответствие сведений, влияющих на таможенную стоимость ввозимых товаров.

«Сейчас динамика налогов с таможни хорошая, растет. В текущем году Минфин приложит все усилия, чтобы возместить в бюджет ущерб в размере 165 млрд тенге. Наша задача на этот год - полностью восполнить по плану средства», - ответил Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов.

Кто виновен в нарушениях в таможенной сфере глава Минфина ответить не смог.

«Данные проверила специальная комиссия. Она создана под руководством Генеральной прокуратуры. Вопрос по этому поводу относится к компетенции правоохранительных органов. Были зафиксированы факты неуплаты налогов и пошлин при ввозе товаров. Идет соответствующая работа в части возврата этих средств. Было организовано лжепредпринимательство и эти фирмы закрылись. Сейчас ведется работа по их выявлению», - сообщил Е. Жамаубаев.