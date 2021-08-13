Причастность Айны Бакеевой к смерти журналиста Калыбека Атжана проверят в МВД

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел РК проводится проверка по факту смерти казахстанского журналиста Калыбека Атжана, который на своей странице в Facebook сообщил об ухудшении здоровья после дыхательной гимнастики предложенной Айной Бакеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведется проверка МВД по факту смерти журналиста Калыбека Атжана.

«11.08.2021 года в Министерство внутренних дел поступило заявление по факту смерти 09.08.2021г. казахстанского журналиста Калыбек Атжан, который 07.08.2021г. сообщил на личной странице в социальной сети Facebook об ухудшении здоровья после дыхательной гимнастики предложенной Бакеевой А.А. 11.08.2021 года данное обращение зарегистрировано в Книге учета информации МВД и направлено по территориальности в департамент полиции Жамбылской области для дальнейшей передачи в порядке ст.181 ч.5 УПК (заявление, сообщение об уголовном правонарушении) в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области для проведения соответствующей проверки», - прокомментировали в ведомстве.

По результатам указанной проверки ДП Жамбылской области будет принято процессуальное решение.