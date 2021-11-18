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    Прибывший в Пекин на тестовое мероприятие зимней Олимпиады спортсмен оказался заражен COVID-19

    18 Ноября 2021, 15:42

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – У прибывшего в Пекин для участия в международной тренировочной неделе по бобслею и Кубке мира по бобслею иностранного спортсмена выявлен коронавирус. Об этом сообщил глава отдела пропаганды Олимпийского комитета в Пекине Чжао Вэйдун, передает МИА «Казинформ».

    Имя и национальность спортсмена не раскрывается. Сообщается, что иностранный атлет оказался одним из близких контактов, у которого ранее была диагностирована бессимптомная инфекция.

    Зараженный помещен на изоляцию и находится под наблюдением врачей.

    Это не первый случай выявления COVID-19 среди иностранных атлетов, прибывающих в Пекин на тестовые мероприятия в преддверии зимних Олимпийских игр. В начале ноября положительный тест на коронавирус сдали два других зарубежных спортсмена.

    Стартовый этап Кубка мира нового сезона пройдет на олимпийском объекте в Яньцине в конце ноября 2021 года.

    XXIV зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Китай Коронавирус в мире
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