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    Прибывшего в Шымкент без ПЦР-справки гражданина Кыргызстана депортировали

    27 Мая 2021, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прибывший авиарейсом Ош– Шымкент без ПЦР-справки гражданин Кыргызстана был депортирован в аэропорту Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

    26 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 29 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Южной Кореи, Турции, Грузии, Таджикистана, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

    Всего за сутки прибыло 3 405 авиапассажиров. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 2 202 пассажира; в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 689 пассажиров; в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 262 пассажира; в аэропорт г. Атырау – 2 рейса, 160 пассажиров; в аэропорт г. Актобе – 2 рейса, 27 пассажиров; в аэропорт г. Караганда – 1 рейс, 0 пассажир; в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 65 пассажиров. Кроме того, 26 мая 2021 года гражданин Кыргызстана, прибывший авиарейсом Ош– Шымкент без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту г. Шымкент.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 1849 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минздрав РК Здравоохранение Транспорт Кыргызстан Коронавирус в РК
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