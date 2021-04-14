Прибывшего в РК без ПЦР россиянина депортировали в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гражданина Российской Федерации, прибывшего авиарейсом Москва – Нур-Султан без ПЦР-справки, депортировали в аэропорту Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ в Казахстане.

13 апреля на территорию Республики Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Грузии, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 3542 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3527 человека, без справок прибыло 15 граждан РК.

В том числе: в аэропорт Алматы – 12 рейсов, 1689 пассажиров, со справками - 1677, без справок - 12; в аэропорт Нур-Султана – 6 рейсов, 700 пассажиров, со справками - 698, без справок - 2; в аэропорт Шымкента – 5 рейсов, 617 пассажиров, со справками - 616, без справок - 1; в аэропорт Актау – 2 рейса, 293 пассажира, все со справками; в аэропорт Караганды – 1 рейс, 4 пассажира, все со справками; в аэропорт Костаная – 1 рейс, 239 пассажиров, все со справками. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у 21 гражданина РК, прибывших в Казахстан 12 апреля, тестирование показало отрицательный результат.

Кроме того, 13 апреля гражданин Российской Федерации, прибывший авиарейсом Москва – Нур-Султан без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту Нур-Султана.