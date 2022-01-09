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    Прибывающих на станцию Жамбыл пассажиров будут развозить по домам

    9 Января 2022, 17:22

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Город Тараз возвращается к прежнему ритму жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Восстанавливаются разрушенные в ходе погрома административные здания, магазины, отдельные финансовые учреждения, объекты транспортной инфраструктуры,

    Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, для всех пассажиров, прибывающих железнодорожным транспортом после 23:00, возле здания железнодорожного вокзала подготовлены специальные автобусы, которые развезут их по домашним адресам.

    Отметим, в областном центре продолжается антитеррористическая операция. Поддерживается общественный порядок, по периметру города выставлено 11 блокпостов. Ситуация стабилизируется и находится на контроле местных властей.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Транспорт Безопасность Общество ЧП-2022
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