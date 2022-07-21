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    Прибыло 15 тыс. нелегальных мигрантов в Великобританию с начала года

    21 Июля 2022, 16:16

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В этом году на берег Великобритании высадилось более 15 107 нелегальных мигрантов, что вдвое больше прошлогоднего показателя (7 735 человек за аналогичный период), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Breitbart News.

    Прогнозируется, что в этом году в стране ожидается прибытие более 60 тыс. нелегалов по сравнению с 28 526 человек в 2021 году, 8466 – в 2020 году, 1843 – в 2019 году и 299 – в 2018 году.

    С наступлением теплой погоды в проливе Ла-Манш становится спокойнее, поэтому вполне вероятно, что количество переправ будет только расти. Ранее сообщалось, что в этом году в Великобритании может высадиться до 65 тыс. человек, однако бывший генеральный директор пограничных сил Великобритании Тони Смит прогнозировал высадку до 100 тыс. человек.

    В настоящее время механизм депортации незаконных мигрантов фактически приостановлен до прихода к власти нового правительства в сентябре.

    Фото: Dan Kitwood/Getty Images

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Европа Мировые новости мигранты
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