Прибыльность большинства СПК мнимая – Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил о выявленных коррупционных рисках в деятельности СПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При проведении анализа в деятельности 17 СПК за период 2019-2021 годы установлены следующие коррупционные риски. В 2017-2018 годы руководство СПК «Павлодар» (94 млн тенге), «Атырау» (212 млн) и «Байқоңыр» (600 млн) на депозитных счетах АО «Астана Банк» разместило бюджетные средства в сумме 906 млн тенге, которые на сегодня не возвращены по причине банкротства банка. Кроме того, анализ показал, что прибыльность большинства СПК является мнимой (сомнительной), поскольку в основном образуется за счет процентов по размещенным бюджетным средствам на депозитах в банках», - написал Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос.

К примеру, за 2020-2021 годы прибыль СПК «Алматы» от размещения средств на депозитах банков второго уровня составила 1,2 млрд тенге (59% от суммы прибыли, в 2019 году деятельность СПК «Алматы» была убыточной). При этом для размещения на депозитах использовались денежные средства, выделенные на стабилизацию цен на социально-значимые продовольственные товары.

«Несмотря на наличие тенденции роста цен на продукты в 2020-2021 годы, никаких действий со стороны акимата не последовало. За 2019-2021 годы сумма процентов по депозитам в банках («Түркістан», «Ертіс», «Алматы», «Байқоныр», «Тобол», «Жетісу» и «Shymkent») достигла 4,4 млрд тенге, тогда как общая прибыль составила 5 млрд тенге.

Основной причиной указанных выше коррупционных рисков стали пробелы в нормативных правовых актах, регулирующих вопросы взаимоотношений с банками 2-го уровня. Эти взаимоотношения, как правило, регламентированы внутренними документами субъектов квазигоссектора, которые меняются на усмотрение руководства организации», - добавил О. Бектенов.



