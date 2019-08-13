Приближающийся астероид не представляет опасности для Земли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Роскосмос.

Астероид 2019 OU1 былобнаружен 25 июля текущего года, ряд СМИ сообщили о приближающемся к Землеастероиде, который якобы может столкнуться с нашей планетой 28 августа 2019года, сообщает пресс-служба космического ведомства России.

Даже учитывая, чтоданное расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, фактсближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только снаучной точки зрения. Главный информационно-аналитический центравтоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземномкосмическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) отслеживает данный объект по заданиямРоссийской академии наук, отмечается в сообщении.

Как сообщалось,максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019года и составит 1 млн км.

При этом потенциальноопасными расстояниями при сближении объектов естественного происхождения сЗемлей принято считать все расстояния меньше радиуса орбиты Луны (~ 384 000км).