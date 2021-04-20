При защите диссертаций будут требовать вариант текста на казахском языке – Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При защите диссертаций будут требовать вариант текста на казахском языке. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании обсуждались новые возможности в работе диссертационных советов.

О новшествах рассказала председатель Комитета контроля в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова.

В свою очередь, министр А. Аймагамбетов сообщил, что среди вводимых новшеств есть требование, касающееся государственного языка.

«Если говорить о новых возможностях в работе диссертационного совета, есть еще одно важное изменение. Теперь диссертации должны быть доступны и на казахском языке. У нас диссертации защищаются на казахском, английском, русском языках. В дальнейшем диссертации, защищенные на русском и английском языках, должны быть доступны и на казахском», – сказал А. Аймагамбетов.

Министр пояснил, что перевод диссертаций на казахский язык должен обеспечиваться соответствующими организациями, в которых работают диссертационные советы. Такое решение принято, поскольку важно обеспечить доступность диссертаций на казахском языке.

Далее А. Аймагамбетов отметил, что с учетом эпидемиологической ситуации предусмотрены механизмы защиты диссертаций в онлайн-режиме. Также создана возможность защищать ученую степень без написания диссертации, на основании опубликованных статей. Для этого должно быть принято соответствующее решение диссертационного совета.

«На мой взгляд, есть много положительных изменений. Мы должны к ним привыкнуть. Конечно, возник ряд вопросов. Возможно, будут спрашивать, по каким нормам будут готовиться претенденты на ученую степень, которые приступают к защите сейчас. Мы должны своевременно давать ответы на все эти вопросы. Потому что есть коллеги, которые поступили 3-4 года назад и только сейчас выходят на защиту степени доктора PhD. Прошу своевременно решать все эти вопросы», – сказал министр.



