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    При закупках в компаниях «Самрук-Казына» выявлены признаки нарушений

    27 Января 2023, 14:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев сообщил, что при закупках в компаниях группы «Самрук-Казына» выявлены признаки нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проведен анализ закупок компаний группы «Самрук-Казына». Выявлена масса признаков нарушений, например, отсутствовали сертификаты СТ КЗ, сертификаты не относились к закупаемому товару, а иногда в технической спецификации прямо прописывались иностранные фирмы. Материалы направлены в Правительство», - сообщил Куаныш Еликбаев в ходе коллегии комитета.

    По сообщению главы комитета, на сегодняшний день, 64 предприятия имеют лицензии на изготовление госсимволов.

    «Конкретно по лицензиатам госконтроль не проводился. Однако проведен совместный мониторинг нескольких сотен госучреждений на предмет нарушений при использовании госсимволов и выявлено множество нарушений вплоть до использования затертых и непригодных государственных флагов», - проинформировал Куаныш Еликбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ФНБ «Самрук Казына»
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