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    При высоких доходах мобильные операторы связи не обеспечивают качество, особенно в селах – Жанат Асантаев

    16 Ноября 2021, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При высоких доходах мобильные операторы связи не в полной мере обеспечивают качество связи, в особенности в селах. Об этом рассказал вице-президент Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации Жанат Асантаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным государственных органов на сегодняшний день 1 178 сел не обеспечены интернетом, а в 510 населенных пунктах наблюдается плохое качество связи. Глава государства также высказал недовольство качеством связи и дал поручение соответствующим государственным органам. На рынке сотовой связи Казахстана представлены компании в лице Beeline, Tele2, Altel, Kcell. По данным годовых отчетов из открытых источников выручка операторов услуг сотовой связи за 2018 год составила 240 млрд тенге, за 2019 год – 360 млрд тенге, за 2020 год – 472 млрд тенге. При этом инвестиции этих компаний на модернизацию сетей составляет у Beeline – 27 % от выручки, а у всех остальных – 5,7 %», - отметил вице-президент Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации.

    Хотя, по словам спикера, согласно действующему законодательству покрытие качественной связью и интернетом, закрепленных за ними территорией является обязательным условием при получении радиочастот компаниями, желающими заниматься данным видом деятельности.

    «На сегодня можно констатировать тот факт, что мобильные операторы, имея высокие доходы, не в полной мере обеспечивают качество связи, особенно это касается села. Имеются законодательные барьеры для входа новых игроков на рынок сотовой связи», - сказал Жанат Асантаев.

    Спикер предложил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провести ревизию и обеспечить возврат государству неиспользуемые или неэффективно используемые радиочастоты для передачи потенциальным участникам рынка связи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Связь, ТВ, IT Общество
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