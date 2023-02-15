При выборе места для строительства АЭС будет учитываться сейсмоактивность региона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При выборе места для строительства АЭС будет учитываться сейсмоактивность региона. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр энергетики Асхат Хасенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр энергетики, отвечая на вопросы журналистов, ответил, что при выборе места строительства АЭС обязательно будет учитываться тот фактор, что Алматинская область расположена в сейсмоактивном регионе. По его словам, на данном этапе проводится работа по общественному обсуждению, чтобы конкретно выбрать месторасположение АЭС.

«Точное место выберем после подготовки проектного обоснования в рамках технического и экономического обоснования. На каждом этапе будет учитываться сейсмоактивность», - добавил Асхат Хасенов.

Ранее сообщалось, что вопрос выбора района для строительства АЭС будет вынесен на общественное обсуждение в этом году.



