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    При выборе места для строительства АЭС будет учитываться сейсмоактивность региона

    15 Февраля 2023, 16:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При выборе места для строительства АЭС будет учитываться сейсмоактивность региона. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр энергетики Асхат Хасенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр энергетики, отвечая на вопросы журналистов, ответил, что при выборе места строительства АЭС обязательно будет учитываться тот фактор, что Алматинская область расположена в сейсмоактивном регионе. По его словам, на данном этапе проводится работа по общественному обсуждению, чтобы конкретно выбрать месторасположение АЭС.

    «Точное место выберем после подготовки проектного обоснования в рамках технического и экономического обоснования. На каждом этапе будет учитываться сейсмоактивность», - добавил Асхат Хасенов.

    Ранее сообщалось, что вопрос выбора района для строительства АЭС будет вынесен на общественное обсуждение в этом году.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минэнерго РК
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