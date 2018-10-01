Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 10 °С
Алматы: 16 °С
USD 373.71 EUR 429.62
RUB 5.60 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

При возгорании газовой автоцистерны в Жанаозене погиб мужчина

6 Октября 2018 07:50 131
Поделиться:
При возгорании газовой автоцистерны в Жанаозене погиб мужчина

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене на заводе «КазГПЗ» произошло возгорание автоцистерны с газом. один человек погиб на месте ЧП и еще один с ожогами легкой степени доставлен в Жанаозенскую городскую больницу, сообщает «Лада» со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Новости по теме

Крупный пожар в многоэтажке в Актобе: начато расследование
Зимняя одежда сгорела на рынке Шымкента 200 человек эвакуировали во время пожара в многоэтажке Актобе

Представитель управления здравоохранения Мангистауской области сообщил, что на месте ЧП 5 октября погиб мужчина и пострадала женщина.

- С ожогами легкой степени пострадавшую госпитализировали в Жанаозенскую городскую больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой, - сообщили в ведомстве.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мангистауская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив