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При возгорании газовой автоцистерны в Жанаозене погиб мужчина
6 Октября 2018 07:50 131
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене на заводе «КазГПЗ» произошло возгорание автоцистерны с газом. один человек погиб на месте ЧП и еще один с ожогами легкой степени доставлен в Жанаозенскую городскую больницу, сообщает «Лада» со ссылкой на управление здравоохранения региона.
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Представитель управления здравоохранения Мангистауской области сообщил, что на месте ЧП 5 октября погиб мужчина и пострадала женщина.
- С ожогами легкой степени пострадавшую госпитализировали в Жанаозенскую городскую больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой, - сообщили в ведомстве.
Ключевые слова: Мангистауская область, Происшествия,
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