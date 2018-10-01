При возгорании газовой автоцистерны в Жанаозене погиб мужчина

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене на заводе «КазГПЗ» произошло возгорание автоцистерны с газом. один человек погиб на месте ЧП и еще один с ожогами легкой степени доставлен в Жанаозенскую городскую больницу, сообщает «Лада» со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Представитель управления здравоохранения Мангистауской области сообщил, что на месте ЧП 5 октября погиб мужчина и пострадала женщина.

- С ожогами легкой степени пострадавшую госпитализировали в Жанаозенскую городскую больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой, - сообщили в ведомстве.