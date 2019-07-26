При установке сертификата безопасности личная переписка отслеживаться не будет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При установке сертификата безопасности никто вашу переписку, историю посещений, страницу соцсети, пароли хранить не собирается. Об этом заявил заместитель директора РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК Зекен Исмаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впубликациях в СМИ неоднократно говорилось, что сертификат безопасностипозволяет расшифровывать зашифрованный трафик. Но это происходит вонлайн-режиме. И там потом это применяется только к противоправному контенту.Грубо говоря, никто вашу переписку,историю посещений, страницу соцсети, пароли не хранит и хранить не собирается. Есть список противоправного контента,он определён предписаниями уполномоченных органов, определён решениями судов»,- сказал Зекен Исмаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Онтакже прокомментировал вопрос отсутствия доступа к некоторым сайтам.

«Выговорите, к новостным сайтам отсутствует доступ. Мы же все читаем прессу ипериодически видим, что у нас происходят проблемы: Facebook,Twitter. У нас в Казахстане происходит, нескажу что часто, но всё-таки бывает. У вас есть оператор связи. У наспостоянная работа с операторами связи, и все возникающие вопросы мыотрабатываем, поэтому просьба обратиться в Call-центроператора связи, если вопросы относятся к их зоне ответственности, они самирешают. Если это всё-таки как-то относится к сертификату безопасности, как высказали, блокируется доступ тем, кто не установилсертификат,то мы садимся и совместно разбираемся. Чтобы было понимание, что любое технологическоерешение имеет какие-то огрехи. Сейчас идёт процесс апробации», - добавил Зекен Исмаилов.

Поего словам, сертификат безопасности будет выполнять лишь роль фильтра.