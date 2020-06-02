При ухудшении эпидситуации полеты должны приостановить - Бейбут Атамкулов о планах на международные рейсы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу планируемые международные авиарейсы будут приостановлены. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее министр сообщил, что на первом этапе обсуждается вопрос возобновления авиарейсов в Китай, Южную Корею и Азербайджан. Позже будет рассмотрено восстановление полетов в Германию, ОАЭ, Чехию и Таиланд, Польшу и Венгрию.

«Работы по возобновлению международных авиарейсов возложены не только на нас, но и Министерство здравоохранения по своей линии отрабатывает, так как есть целый ряд процедур по прохождению соответствующих проверок и разрешений на вылет. Министерство иностранных дел проводит соответствующую работу. В тех странах, куда могли бы без виз прилетать, ввели визы и разрешения. Комплексная работа проводится вместе с нашими коллегами», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе брифинга по итогам отчетной встречи в СЦК.

Министр уточнил, что с авиационными властями нескольких государств, где ситуация по коронавирусу может быть безопасной, уже обсуждается вопрос о возможности восстановления рейсов.

«Нам необходимо снять определенный запрет, который есть в этих странах. При этом главным санитарным врачом будет в обязательном порядке мониториться ситуация в этих странах. При ухудшении эпидемиологической обстановки в этих странах мы должны будем немедленно приостановить наши полеты. Это является обязательным условием по возобновлению рейсов Минздрава», - подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, по словам министра, планы по запуску авиарейсов в Нью-Йорк (США), Сингапур будут рассмотры на следующей межведомственной комиссии.