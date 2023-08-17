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    При строительстве АЭС необходимо уделять внимание технологиям последнего поколения - эколог

    17 Августа 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об этом рассказала заведующая кафедрой экологического менеджмента и инженерии ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, профессор Райхан Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я считаю, что Казахстану нужна атомная электростанция. Однако стоит обратить особое внимание на применение новейших технологий. Во-первых, в стране имеется сырье для АЭС — достаточные запасы урана. Мы можем использовать топливо, производимое в нашей стране. Мы знаем, что тепловые электростанции, работающие на угле, загрязняют воздух в нашей стране. Эти вредные вещества негативно влияют на здоровье человека. Вредные выбросы можно уменьшить за счет использования АЭС», - поделилась Райхан Бейсенова.

    По словам эколога, важно донести до общества достоверную информацию об АЭС. Необходимо разъяснить оптимальные моменты использования энергетических решений для устранения проблем электроснабжения и экологии в стране.

    «Иногда в этом направлении распространяется много ложной и неправдивой информации, поэтому народу необходимо получить всесторонне изученное мнение отраслевых экспертов. После Чернобыльской и Фукусимской катастроф люди испытывают опасения. Например, в Японии стихийные бедствия представляли угрозу для атомных электростанций. Можно сказать, что опасности от таких стихийных бедствий отсутствуют. Самое главное - сосредоточиться на предотвращении человеческого фактора. Современные реакторы АЭС оборудованы детальными мерами безопасности. Такие станции строятся в некоторых странах. Поэтому важно разъяснить все это в обществе», - подчеркнула профессор.

    Ранее сообщалось, что в Минэнерго определили место под строительство АЭС. По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Энергетика Строительство Технологии
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