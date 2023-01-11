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    При реализации сценариев будем корректировать экономическую политику - Алихан Смаилов

    11 Января 2023, 16:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на вопрос, что ждет экономику Казахстана в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По всей видимости, в целом геополитическая обстановка будет сохраняться сложной. Мы будем продолжать жить в ситуации экономической неопределенности. В связи с тем, что есть волатильность на рынках энергоносителей, рост цен на продовольствие, есть риски рецессии в крупных экономиках. Мы к таким ситуациям готовы. При реализации различных сценариев мы будем корректировать нашу экономическую политику. При необходимости будем корректировать параметры республиканского бюджета», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    По словам главы Кабмина, планируется, что по итогам текущего года рост экономики составит не менее 4%.

    «Будем работать над тем, чтобы снизить инфляцию до уровня не более 9,5%. Такой мы ставим себе таргет и будем совместно с Национальным банком над этим работать. В промышленности, в обрабатывающем секторе мы намерены реализовать порядка 150 проектов на 1,1 трлн тенге. В сельском хозяйстве планируется реализация 265 инвестиционных проектов на 540 млрд тенге. Будет создано свыше 400 тысяч новых постоянных рабочих мест, трудоустроено порядка 1 млн человек в этом году. Приток прямых иностранных инвестиций мы ожидаем на уровне не менее 24,4 млрд долларов. Таким образом, мы ожидаем дальнейшее поступательное, устойчивое экономическое развитие нашей экономики», - пояснил А. Смаилов.

    Вместе с тем, глава Кабмина ответил на вопрос, как события в Украине повлияли на экономику Казахстана.

    «Прежде всего, Россия и Украина - это крупные поставщики на мировой рынок зерна, продовольствия и удобрений. Нынешняя ситуация, естественно, сказывается на продовольственном благополучии в целом во всех странах мира. То есть, это инфляционные процессы. Возникают, соответственно, риски мировой рецессии, в связи с тем, что цены на продовольствие, на минеральные удобрения, энергоносители растут. Мы видим, что есть проблемы с логистическими цепочками по доставке грузов в сторону Европы и из Европы», - прокомментировал А. Смаилов.

    По его словам, Казахстан продолжает наращивать торговое взаимодействие со всеми странами, включая соседей и третьи страны.

    «По итогам прошлого года внешнеторговый оборот вырос на 33%. При этом экспорт вырос на 42%, импорт вырос на 20%. Товарооборот с третьими странами вырос на 45%. Мы будем продолжать работу по наращиванию взаимной торговли, экономическому сотрудничеству со всеми странами-партнерами», - сказал Премьер-Министр.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
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