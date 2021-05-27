При раскопках древнего Туркестана обнаружили уникальный восточный базар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На раскопках древнего Туркестана ученые обнаружили уникальный восточный базар. Об этом сообщили в пресс-службе Казахского научно-исследовательского института культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе института отметили, что обнаруженный уникальный восточный базар функционировал в древнем городе на протяжении нескольких столетий.

«В письменных и картографических источниках, связанных с историей Туркестана XVII—XIX веков, упоминается о большом туркестанском базаре, который на протяжении нескольких столетий являлся средоточием активной социальной, политической, финансово-экономической и даже культурной жизни города. Недавно наши ученые отыскали этот знаменитый туркестанский базар. Уникальность археологического материала заключается в том, что впервые в Казахстане обнаружен позднесредневековый восточный базар на большой площади с хорошо сохранившейся планировкой», - сказал генеральный директор Казахского научно-исследовательского института культуры, доктор философии (PhD) Андрей Хазбулатов.

По его словам, аналогов этой археологической находке в нашей стране нет. Поэтому для более детального его изучения ученые будут искать подобные восточные базары в Ташкенте и Бухаре.

«Не менее интересно то, что в непосредственной близости от базара найдены различные ремесленные мастерские: литейные, гончарные, кузнечные. Вероятно, изготовленные в них предметы домашнего или хозяйственного обихода продавались здесь же, на рынке. В целом, вскрытая постройка является уникальным общественным сооружением позднесредневековой эпохи, как в Туркестане, так и на территории Казахстана, сохранившая преемственность строительства средневековых архитектурных сооружений Средней Азии, Ирана и Ближнего Востока», - считает ученый.

Археологический объект состоит из восточного, центрального и западного крыла. На сегодня археологами вскрыты более трех десятков помещений различного назначения.

«Изнутри к ряду помещений примыкала галерея с основаниями под навесы айвана, выполненные из крупных булыжников и жженого кирпича. С южной стороны находилась обширная базарная площадь. Восточное крыло базара включает в себя семь помещений, которые, судя по их размерам и внутренним атрибутам, использовались в качестве торговых лавок, галереей и мощеной дорожки. Основания более полутора десятка лавок есть и в центральной части базара», - рассказала научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института культуры, руководитель археологической экспедиции Айсулу Ержигитова.

Археологи также вскрыли около 1,5 тысячи квадратных метров различной рыночной инфраструктуры. Пока что работы не завершены.

Входы в торговые ряды были со стороны галереи, огибающей базарную площадь по периметру. Часть помещений базара имеет в структуре очаги-сандалы, другая — санитарные устройства (ташнау). Все эти элементы выполнены из жженого кирпича прямоугольной и квадратной формы.

В пресс-службе института отметили, что изначально все помещения восточного базара были возведены из сырцового кирпича, но в XIX веке перестроены с использованием жженого.

«Судя по обнаруженным артефактам — фрагментам керамики, предметам быта и многочисленным разновременным нумизматическим находкам, которые сейчас проходят камеральную обработку, базар активно использовался в XVIII—XIX веках, но первые торговые ряды здесь появились гораздо раньше», - рассказали в пресс-службе.

Необходимо отметить, что в рамках научного проекта «Реставрация исторических объектов городища Культобе» проводится масштабная археологическая экспедиция. Одним из ее важных направлений является изучение территории древнего Туркестана на площади свыше 30 гектаров.

В пресс-службе Казахского научно-исследовательского института культуры проинформировали, что ученые обнаружили и изучили разные археологические объекты жилого, общественного и религиозного назначения, которые охватывают период II века до нашей эры - XIX века нашей эры.



