При проведении тендеров на 13 млрд тенге «КазТрансОйл» устанавливал излишние требования

АСТАНА. КАЗНФОРМ – Главной транспортной прокуратурой в деятельности АО «КазТрансОйл» выявлены факты по искусственному ограничению круга потенциальных поставщиков посредством установления излишних квалификационных требований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

Так, Обществом способом открытого конкурса планировалось закупить услуги по аренде автотранспортных средств на общую сумму 12,8 млрд тенге.

При этом для подтверждения квалификации требовались дипломы по специальности «инспектор дорожный/техник/инженер-механик», что выходило за рамки предмета тендера по аренде автомобилей.

Такая же ситуация возникла при закупке услуг по содержанию административного здания Национального оператора по транспортировке нефти на 460 млн тенге.

По тендерной документации предприниматель должен был подтвердить наличие лицензии по охранной деятельности и предоставить разрешительные документы по сортировке и уничтожению отходов.

Ввиду нарушения принципов добросовестной конкуренции по акту прокуратуры вышеуказанные тендеры были отменены.





Фото: gov.kz



