При Президенте РК образован Высший совет по реформам: кто вошел в его состав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При Президенте Республики Казахстан образован Высший совет по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по реформам

В целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать при Президенте Республики Казахстан Высший совет по реформам.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 14 сентября 2020 года

№ 414

УТВЕРЖДЕН

Указом Президента

Республики Казахстан

от 14 сентября 2020 года

№ 414

СОСТАВ

Высшего совета при Президенте Республики Казахстан

по реформам

Токаев

Касым-Жомарт Кемелевич

–

Президент Республики Казахстан, председатель

Сэр Сума Чакрабарти

–

заместитель председателя

члены Высшего совета:

Мамин

Аскар Узакбаевич

–

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Кошанов

Ерлан Жаканович

–

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан

Досаев

Ерболат Аскарбекович

–

Председатель Национального Банка Республики Казахстан

Келимбетов

Кайрат Нематович

–

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Абылкасымова

Мадина Ерасыловна

–

Председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Республики Казахстан

Исекешев

Асет Орентаевич

–

Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан

Сулейменов

Тимур Муратович

–

Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

Кулибаев

Тимур Аскарович

–

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»





Напомним, о создании Высшего совета по реформам при Президенте Республики Казахстан Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал в своем Послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий».