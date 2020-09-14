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    При Президенте РК образован Высший совет по реформам: кто вошел в его состав

    14 Сентября 2020, 20:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При Президенте Республики Казахстан образован Высший совет по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по реформам

    В целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Образовать при Президенте Республики Казахстан Высший совет по реформам.

    2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 14 сентября 2020 года

    № 414

    УТВЕРЖДЕН

    Указом Президента

    Республики Казахстан

    от 14 сентября 2020 года

    № 414

    СОСТАВ

    Высшего совета при Президенте Республики Казахстан

    по реформам

    Токаев

    Касым-Жомарт Кемелевич

    Президент Республики Казахстан, председатель

    Сэр Сума Чакрабарти

    заместитель председателя

    члены Высшего совета:

    Мамин

    Аскар Узакбаевич

    Премьер-Министр

    Республики Казахстан

    Кошанов

    Ерлан Жаканович

    Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан

    Досаев

    Ерболат Аскарбекович

    Председатель Национального Банка Республики Казахстан

    Келимбетов

    Кайрат Нематович

    Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

    Абылкасымова

    Мадина Ерасыловна

    Председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Республики Казахстан

    Исекешев

    Асет Орентаевич

    Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан

    Сулейменов

    Тимур Муратович

    Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

    Кулибаев

    Тимур Аскарович

    Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»


    Напомним, о создании Высшего совета по реформам при Президенте Республики Казахстан Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал в своем Послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий».

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда
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