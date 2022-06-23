23 Июня 2022 17:30

При правильной внешней политике Казахстан может стать торговым хабом – эксперт

Прогнозы экспертов об остром продовольственном кризисе и росте бедности во всем мире из-за ситуации в Украине более чем реалистичны. Мир до сих пор не вышел из кризиса, связанного со сбоем поставок после локдаунов, но сразу вошел в состояние санкционной войны, которая оказалась еще хуже. Пандемия толкала государства к кооперации, в то время как война – поляризует.

По сути, Российская Федерация и Беларусь выключены из глобальных цепочек поставок – за исключением, разве что, нефтепродуктов, в которых нуждается Европейский Союз и насчет которых ведется большая дискуссия.

Роль Казахстана в этой ситуации значимая. Мы относимся к крупным поставщикам зерна, у нас большие обязательства в этой части. И если мы не дадим хороший урожай в этом году, то кризис может только усугубиться. Но в целом наш статус поставщика продовольствия, пусть и небольшого, надо использовать с умом - учитывая, что мы сами нуждаемся в значительных поставках, так как недостаточно диверсифицировали пищевую промышленность. Это можно делать предметом торга.

Мы с вами наблюдаем, как дефицит сахара то возникает, то его отрицают. Безусловно, Россия сейчас находится в состоянии военной экономики, и собственные национальные интересы они ставят выше международных соглашений, в рамках Евразийского экономического союза в том числе. Это вызывает закономерные вопросы.

Кроме того, я разговаривал с различными предпринимателями. Они говорят, что некоторые компании сейчас заморозили бизнес. Дело в том, что они принимали поставки импортных товаров, которые шли через РФ. Сейчас многие компании по этическим соображениям перестали работать с Россией, и это тоже сломало цепочки поставок в РК.

Это тревожный момент, но на самом деле при правильной политике он может сыграть нам в плюс – мы можем стать хабом для поставок товаров в РФ, которые относятся не к санкционным, например, технологии мы ввести не сможем, а товары массового потребления – пожалуйста. Тут, как сказал Президент, важно пройти «между Сциллой и Харибдой». И важно, например, договариваться с РФ, чтобы в обмен на такой реэкспорт они размораживали поставки, например, сахара или других товаров, которые они закрыли в пределах своих границ.

Любой политический прогноз в этой ситуации – вилами по воде. Я ничего не могу сказать о политических раскладах. Но в большинстве государств, за исключением России и Таджикистана, прошли политические транзиты разной степени сложности. У нас был январь, в Кыргызстане – конституционная реформа с возвратом к президентской республике. Я думаю, что постковидные транзиты закончились. Возможен, экономический кризис, но не уверен, что это приведет к политическим изменениям.

К нам приехало незначительное количество россиян по сравнению, скажем, со странами Кавказа. Мы знаем о большом количестве запросов на регистрацию бизнеса, перенос из РФ в РК. Я думаю, что в перспективе это сыграет нам только в плюс - мы получим либо российские компетенции, либо российский капитал в тех отраслях, которые не могут работать из-за санкций, но не связаны, скажем, с оборонной промышленностью.

Главный отрицательный прогноз в том, что война в регионе не кончится в ближайшее время. Я бы даже не ставил на 1-2 года. Она переходит к вялотекущим боевым действиям. Российская армия имеет перевес в вооружении, но украинцы бьются за свой дом.

Положительный прогноз касается нас – при правильной внешней политике мы сможем и диверсифицировать экономику, и стать торговым хабом. Это будет сделать сложно, но приведет к хорошему экономическому росту.

Но, безусловно, проблема инфляции, связанная с войной, будет долго нам вредить. Двузначная инфляция – это трагедия для граждан, потому что их небольшие доходы снижаются с каждым месяцем.

Политический обозреватель, главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК