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    При пожаре в складском помещении в Костанае удалось спасти игрушки на 2 млн тенге

    17 Ноября 2022, 14:52

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — При тушении пожара в складском помещении в Костанае были спасены материальные ценности на сумму более двух млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пожар вспыхнул накануне ночью в складском помещении в Костанае по ул. Складская, 6. По повышенному рангу вызова на тушении огня были задействованы силы и средства ДЧС в составе 53 сотрудников личного состава и 11 единиц техники.

    «Горели кровля и поддоны в помещении склада на площади 500 квадратных метров. Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты без промедления приступили к тушению и одновременной эвакуации хранящихся в соседних помещениях товаров, велосипедов и игрушек. Благодаря оперативным и грамотным действиям огнеборцев были спасены материальные ценности на сумму более 2 млн тенге. Полностью справиться с огнем и потушить возгорание удалось в 03:05»,- сообщили в ДЧС Костанайской области.

    Помимо пожарных частей города Костаная в ликвидации происшествия принимали участие представители департамента полиции, КТЖ, городские коммунальные службы.

    По факту пожара начато расследование. На месте работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС. Причина пожара устанавливается.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МЧС Пожар
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