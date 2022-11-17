При пожаре в складском помещении в Костанае удалось спасти игрушки на 2 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — При тушении пожара в складском помещении в Костанае были спасены материальные ценности на сумму более двух млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожар вспыхнул накануне ночью в складском помещении в Костанае по ул. Складская, 6. По повышенному рангу вызова на тушении огня были задействованы силы и средства ДЧС в составе 53 сотрудников личного состава и 11 единиц техники.

«Горели кровля и поддоны в помещении склада на площади 500 квадратных метров. Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты без промедления приступили к тушению и одновременной эвакуации хранящихся в соседних помещениях товаров, велосипедов и игрушек. Благодаря оперативным и грамотным действиям огнеборцев были спасены материальные ценности на сумму более 2 млн тенге. Полностью справиться с огнем и потушить возгорание удалось в 03:05»,- сообщили в ДЧС Костанайской области.

Помимо пожарных частей города Костаная в ликвидации происшествия принимали участие представители департамента полиции, КТЖ, городские коммунальные службы.

По факту пожара начато расследование. На месте работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС. Причина пожара устанавливается.



