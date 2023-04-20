При пожаре на крупнейшей угольной шахте России пострадал один человек

КЕМЕРОВО. КАЗИНФОРМ - Один человек пострадал в результате пожара на шахте «Распадская» в Кузбассе, который произошел в среду. Пострадавшего госпитализировали, он в удовлетворительном состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«По информации регионального центра медицины катастроф, в результате инцидента на шахте «Распадская» из выведенных на поверхность 271 шахтера медицинская помощь понадобилась 1 человеку. Пострадавший шахтер находится в больнице Междуреченска, его состояние удовлетворительное», - сказали в пресс-службе администрации правительства региона.

В правительстве уточнили, что лечение пострадавшего контролирует главный токсиколог Кемеровской области.

Возгорание на шахте «Распадская» произошло в среду около 17:00 (13:00 мск). Всех 271 шахтера вывели на поверхность. В тушении пожара задействовали 50 человек и 9 единиц техники. В среду вечером региональный главк МЧС сообщил о ликвидации открытого горения в шахте. О полной ликвидации пожара пока не сообщалось. По факту возгорания следственные органы и прокуратура организовали проверки.

Шахта «Распадская» - крупнейшая угольная шахта в России, запасы составляют около 451 млн тонн. Расположена недалеко от города Междуреченска, где проживают около 100 тысяч человек. Находится под управлением «Распадской угольной компании» (входит в «Евраз»). В 2010 году на шахте двумя взрывами было разрушено около 300 км горных выработок. Погиб 91 человек, 99 пострадали.



