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    При повышении цен на лекарства будут приниматься меры - Минздрав РК

    18 Мая 2022, 14:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на лекарства регулируются и контролируются Министерством здравоохранения и Агентством по защите конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Комментируя вопрос возможного повышения цен на лекарства после внедрения маркировки с 1 июня текущего года, министр здравоохранения РК Ажар Гиният пояснила, что цены регулируются государством.

    «Предельные цены устанавливаем и отслеживаем мы. При повышении предельных цен на лекарства будут приниматься соответствующие меры», - сказала Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

    По словам министра, современные методы маркировки лекарственных препаратов позволяют их отслеживать.

    Ранее сообщалось, что на сегодняшний день запасы вакцины Pfizer составляют 1 млн доз.

    «На сегодняшний день запасы вакцины Pfizer составляют 1 млн доз. До конца июня имеется 500 тыс. доз», - пояснила Ажар Гиният.

    Также глава Минздрава проинформировала о ходе вакцинации населения.

    «Сегодня наше население охотно идет на вакцинацию и ревакцинацию. Ежесуточно вакцинируется около 15 тыс. человек. Поэтому реализация вакцины Pfizer идет по плану», - пояснила Ажар Гиният.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Цены и тарифы Ажар Гиният
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