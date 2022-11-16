При полном аншлаге прошли гастроли театра «Астана Балет» в Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - 14 и 15 ноября Театр оперы и балета имени З. Палиашвили в Тбилиси впервые встретил балетную труппу из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Балет».

В программу гастролей вошли спектакли, которые уже полюбились как казахстанской публике, так и искушенному зрителю по всему миру: одноактные балеты «Саломея» и «A Fuego Lento», а также национальный дивертисмент «Наследие Великой степи». Два дня выступлений прошли при полном аншлаге, зрители не сдерживали эмоций и провожали артистов громкими аплодисментами и возгласами «браво».

«К выбору гастрольной программы мы подошли с особой тщательностью и привезли контрастную программу – современные спектакли и нашу гордость – сборник хореографических миниатюр «Наследие Великой Степи», в котором отражено богатство культурного наследия. Мы ставим своей целью привлечь внимание публики к казахстанскому хореографическому искусству и обрести новых поклонников», – отметил директор театра Александр Совостьянов.

В первый день вниманию ценителей высокого искусства были представлены неоклассический балет «A Fuego Lento» Рикардо Амаранте на музыку Л. Шифрина, А. Пьяццоллы, К. Гарделя и С. Косуги и изумительный спектакль «Саломея» по пьесе Оскара Уайльда на музыку Фазиля Сая в хореографии главного балетмейстера театра Мукарам Авахри.

«Для артистов балета наряду с выступлениями в стенах театра, важную часть творческой деятельности составляют гастроли. Выступать впервые на прославленной сцене старейшего театра Тбилиси волнительно и ответственно, для всех нас это очередной экзамен, который сдан успешно: талант артистов и творчество театра по достоинству оценены публикой», – поделился художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Завершились гастроли показом визитной карточки театра – программы «Наследие Великой Степи» в постановке заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри. Зрители с оживлением обсуждали звучание национальной музыки, яркие художественные образы и выразительную хореографию.

«Почерк театра сложился на основе богатства классического наследия и современного балетного искусства, что позволило развить и вывести национальный танец на большую сцену и представить его всему миру. Мы огромное значение придаем современному осмыслению казахского танца, созданию новых хореографических миниатюр, раскрывающих его пластическую гармонию и красоту. Национальная хореографическая пластика – один из основных способов демонстрации уникальной казахской культуры. Именно поэтому национальные танцы неизменно украшают все гастрольные выступления нашего театра», – рассказала Айгуль Тати.

«Думаю, выступление нашего театра в Тбилиси станет импульсом для дальнейших творческих свершений. Для каждого артиста гастроли – это важнейшая часть творчества, без которой нет полноценного профессионального роста и развития, возможность проверить свои силы перед новой аудиторией и познакомить ценителей прекрасного с нашей культурой и традициями», – заключила главный балетмейстер театра Мукарам Авахри.

По возвращении в Казахстан, артистов театра «Астана Балет» ждет подготовка к большой зимней премьере балета «Снежная Королева», которая состоится 4, 9 и 10 декабря, и показу новогоднего спектакля для всей семьи – «Щелкунчик» с 20 по 25 и с 27 по 31 декабря включительно.

Гастроли состоялись при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.







