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    При поддержке АО «Фонд развития промышленности» 182 единиц автобусов выданы по всем регионам Казахстана

    5 Июля 2023, 16:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При поддержке АО «Фонд развития промышленности» с июня текущего года по всем регионам страны было выдано 182 автобусов казахстанского производства, из них 18 автобусов были предоставлены для перевозки детей в общеобразовательные учреждения, 164 автобусов для перевозки населения по внутригородским маршрутам, передает МИА «Казинформ».

    В разрезе регионов автобусов выдано:

    · Павлодар – 82 городских автобуса

    · Астана – 35 городских автобусов;

    · Караганда – 20 городских автобуса;

    · Актобе – 27 городских автобусов;

    · Павлодарская область – 14 школьных автобусов;

    · Восточно-Казахстанская область – 4 школьных автобусов.

    Также за данный период открыто финансирование на приобретение 123 автобусов, в том числе 36 автобусов для осуществления межрегиональных областных, районных перевозок по линии АО «Жасыл Даму».

    Предоставляемые автобусы оснащены кондиционерами, огнетушителями, камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями, отвечают всем требованиям безопасной и комфортной перевозки пассажиров.

    Также стоит отметить, что новые автобусы соответствуют международным стандартам экологичности и произведены с учетом климатических условий страны. Например, на транспорте, предназначенном для северных регионов, установлены дополнительные печи в салонах, вытяжки салонного воздуха и т.д.

    До конца текущего года по всем регионам страны будут выданы более 500 автобусов, это позволит создать более 500 новых рабочих мест, а также обновить и пополнить парк автотранспортных средств новыми и современными автобусами.

    Программа по обновлению автобусного парка в регионах страны реализуется в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023–2029 годы, а также Правил финансирования оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

    Автор:

    Артем Волков

    Транспорт Регионы Казахстана
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