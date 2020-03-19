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При плане «С» гостиницу Ramada Plaza переоборудуют под больницу для больных коронавирусом - Бахтияр Макен

19 Марта 2020 12:19
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При плане «С» гостиницу Ramada Plaza переоборудуют под больницу для больных коронавирусом - Бахтияр Макен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае плана «С» гостиницу Ramada Plaza в Нур-Султане переоборудуют под больницу для больных коронавирусом. Об этом заявил заместитель акима города Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«План «С» - это когда чрезвычайное положение переходит в режим комендантского часа, когда вирус массово распространяется. Во-вторых, в этом случае мы должны максимально обеспечить койки для карантина», - сказал Бахтияр Макен в ходе брифинга в СЦК.

Он сообщил, что в случае плана «С» столичную гостиницу Ramada Plaza переоборудуют под больницу для больных коронавирусом.

«Сегодня акиматом приняты меры для того, чтобы обеспечить дополнительные койко-места, и в гостинице Ramada Plaza на сегодня проводим ремонтные работы для подготовки данного объекта, чтобы могли принимать пациентов и соблюдать карантинный режим», - сказал замакима.

«Мы эту работу проводим, и в ближайшее время данный объект будет готов. И другие объекты готовы будут принимать в рамках плана «С». С ними тоже ведутся переговоры, чтобы обеспечить карантинный режим для тех, кто имеет подозрение на коронавирус», - отметил он.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Здравоохранение, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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