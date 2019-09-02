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    При Парламенте создадут институт исследований и экспертизы законодательства

    2 Сентября 2019, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать при Парламенте РК отдельный институт исследований и экспертизы законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый гражданин нашей страны должен почувствовать улучшения. От государственных органов я требую оперативной работы и реальных результатов. Не будет реформ ради реформ. У каждого министра и акима должен быть перечень основных показателей результативности работы, благодаря чему будет определен и уровень достижения им результатов. На членов Правительства, руководителей госорганов и регионов, государственных компаний и учреждений возлагается персональная ответственность за реализацию соответствующих реформ», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

    По словам Президента, в связи с этим им недавно был подписан новый Указ.

    «В рамках Указа будет конкретно оцениваться положение в стране, в том числе положение населения в регионах на основе опросов. Ответственные за социально-экономическую политику структуры Правительства должны проводить опережающую работу в соответствие с запросами общества. Для этого необходимо максимально усилить систему контроля, анализа и прогнозирования», - отметил Глава государства.

    «По запросам депутатов поручаю создать Институт исследований и экспертизы законодательства при Парламенте. Названная структура будет способствовать повышению качества принимаемых законов», - добавил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Астана Мажилис Силовые структуры Послание Президента РК. Сентябрь 2019
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