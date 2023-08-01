При падении строительного крана в Индии погибли 17 человек

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 17 рабочих погибли, еще несколько человек, как полагают, оказались под завалами в результате обрушения подъемного крана во время строительства моста в штате Махараштра на западе Индии. Инцидент произошел недалеко от района Шахапур, примерно в 80 км от столицы штата Мумбаи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших.

Власти объявили о помощи в размере 200 000 рупий (2430 долларов США) для семей погибших и 50 000 рупий (608 долларов США) для пострадавших в результате обрушения крана.

По меньшей мере трое пострадавших были доставлены в больницу.

Несчастные случаи на крупных строительных площадках в Индии — обычное дело.

В октябре прошлого года 130 человек погибли в Гуджарате в результате обрушения моста вскоре после его ремонта.

В 2016 году в результате обрушения эстакады на оживленной улице в Калькутте погибли по меньшей мере 26 человек, передает Malay Mail.