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    При отлове животных в Казахстане будут проводить видеофиксацию

    2 Августа 2023, 14:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт стандартизации и метрологии разработал стандарт, который направлен на регулирование процесса отлова и транспортирования безнадзорных животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    «Согласно новому стандарту, службы отлова теперь обязаны проводить видео- или фотофиксацию каждого этапа процесса отлова безнадзорного животного. Это делается для предотвращения случаев жестокого обращения и негуманного отлова. Запрещается умерщвлять животных в ходе отлова, а также использовать яды и отравленные приманки, которые могут быть опасны как для животных, так и для людей», - пояснили в ведомстве.

    Стандарт также устанавливает строгие требования к препаратам, устройствам и механизмам, используемым в процессе отлова и транспортирования безнадзорных животных.

    Автотранспортное средство для перевозки животных должно быть оборудовано раздельными клетками для разного пола, размера и возраста животных, а также обладать системой вентиляции и поддержания температуры воздуха. Контакт отловленных животных между собой в ходе транспортировки должен быть полностью исключен.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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