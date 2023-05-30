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    При отделении Fly Arystan от Air Astanа снижения тарифов не будет – Питер Фостер

    30 Мая 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент авиакомпании Air Astanа Питер Фостер заявил о том, что при отделении Fly Arystan от Air Astanа о снижении тарифов не может быть и речи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Правительства спросили мнение Питера Фостера о благоприятных последствиях для рынка и тарифах при отделении Fly Arystan от Air Astanа.

    «Если рассматривать немедленное отделение Fly Arystan от Air Astanа, то ни о каком снижении тарифов мы говорить не можем. Наоборот мы можем говорить о росте тарифов», - прокомментировал Питер Фостер.

    По его словам, причиной является та синергия, которой на данный момент пользуется Fly Arystan по услугам и ресурсам от Air Astanа. Если будет разделение и эта синергия будет потеряна, то можно будет говорить не о снижении, а о росте тарифов.

    Ранее на заседании Правительства глава авиакомпании Air Astanа Питер Фостер прокомментировал цены на билеты авиакомпании Fly Arystan.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Цены и тарифы Авиация
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