При остановке АНПЗ в атмосферу выброшено 8 тыс. кубометров газов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - При остановке Атырауского НПЗ после посадки электроэнергии в атмосферу было выброшено 8 тыс. кубометров различных газов. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «АНПЗ» Мурат Досмуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Атырауским нефтеперерабатывающим заводом произошел выброс в атмосферный воздух таких вредных веществ, как сжиженный газ, природный газ, С1, С2, С3, бутан, бутадиен, пропан, полипропилены, водород.

«Произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АВТ-2. Во избежание аварийной ситуации избыточное давление было направлено на факельные установки. Это была вынужденная мера. В результате 8 тыс. кубометров технологического газа было сброшено в атмосферу. Это сжиженный и природный газ, С1, С2, С3, бутаны, бутадиены, пропаны, полипропилены, водород. Это не первый случай аварийного отключения, подобный был в 2021 году, тогда ущерб составил 69 млрд тенге. В 2022 году – 2 млрд. В этом году, думаю, будет не меньше. Только за трое суток мы не смогли переработать 45 тыс. тонн нефти. Полный ущерб будет подсчитан позже»,- сообщил Мурат Досмуратов.

На предприятии ожидают, что департамент экологии подаст на завод в суд за нанесенный ущерб экологии. Не исключают на предприятии и варианта обращения в суд на энергетиков.

Как ранее сообщалось, с 6 июля Атырауский НПЗ заработал в полном режиме.