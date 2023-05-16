Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    При осложнении пожарной обстановки в России Казахстан направит почти 250 пожарных

    16 Мая 2023, 11:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев рассказал о готовности пожарных служб Казахстана к возможным лесным пожарам. Также спикер заявил о том, что в случае осложнения пожарной обстановки в России Казахстан направит почти 250 пожарных и 46 единиц техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас у северного соседа (Россия) горят лесные массивы, напряженная пожарная обстановка. Какова готовность наших служб?» - спросил Премьер-Министр Алихан Смаилов первого вице-министра по ЧС Ибрагима Кульшимбаева на заседании Правительства.

    Ибрагим Кульшимбаев ответил, что в целях сотрудничества и быстрого реагирования на возможные природные пожары ежегодно в регионах обновляются утвержденные планы взаимодействия приграничных пожарных подразделений.

    «Ежегодно в регионах обновляются утвержденные планы взаимодействия приграничных подразделений. Силы и средства приграничных гарнизонов приведены в готовность на случай осложнения пожарной обстановки на территории Российской Федерации. От казахстанской стороны сформирована группировка сил и средств в количестве 247 человек личного состава, 46 единиц пожарной автотехники, двух воздушных бортов с водосливными устройствами. Чрезвычайная ситуация на приграничной территории находится на контроле министерства», - отметил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Россия МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россия планирует транспортировать нефть через Казахстан в Китай в течение 11 лет
    По 5 млн тенге выплатят семьям погибших рабочих в пожаре на заводе СНПС Актобемунайгаз
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Активнее штрафовать нарушителей пожарной безопасности призвал Алихан Смаилов
    Популярное
    1 Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    2 На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
    3 Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
    4 Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
    5 Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
    Новости партнеров