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    При организации школьного питания выявили нарушения костанайские прокуроры

    18 Марта 2022, 20:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Прокуратурой Костанайской области выявлены факты нарушений учреждениями образования города требований ювенального законодательства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как напомнили в пресс-службе областной прокуратуры, Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка и признал, что во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

    В ходе проведённой работы прокуратурой Костанайской области выявлены факты нарушений учреждениями образования города требований ювенального законодательства.

    «Правилами организации питания предусмотрена 10% скидка стоимости питания при безналичном расчете. Однако требование предпринимателями игнорировалось. Как выяснилось, в школах не выполнены обязательства по установке оборудования для приема безналичных платежей, установленных пунктом 11 статьи 25 Закона «О платежах и платежных системах». Таким образом, школьников лишили необходимых условий для использования безналичного расчета и предоставления соответствующих скидок»,- прокомментировали в ведомстве.

    Актом прокурорского надзора в 35 школах Костаная установлены терминалы безналичного расчета, проведена разъяснительная работа среди учащихся и их родителей, а главное, снижены цены на питание при безналичном расчете. Тем самым защищены права более 30 тысяч учащихся области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Генпрокуратура
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