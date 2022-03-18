При организации школьного питания выявили нарушения костанайские прокуроры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Прокуратурой Костанайской области выявлены факты нарушений учреждениями образования города требований ювенального законодательства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнили в пресс-службе областной прокуратуры, Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка и признал, что во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

В ходе проведённой работы прокуратурой Костанайской области выявлены факты нарушений учреждениями образования города требований ювенального законодательства.

«Правилами организации питания предусмотрена 10% скидка стоимости питания при безналичном расчете. Однако требование предпринимателями игнорировалось. Как выяснилось, в школах не выполнены обязательства по установке оборудования для приема безналичных платежей, установленных пунктом 11 статьи 25 Закона «О платежах и платежных системах». Таким образом, школьников лишили необходимых условий для использования безналичного расчета и предоставления соответствующих скидок»,- прокомментировали в ведомстве.

Актом прокурорского надзора в 35 школах Костаная установлены терминалы безналичного расчета, проведена разъяснительная работа среди учащихся и их родителей, а главное, снижены цены на питание при безналичном расчете. Тем самым защищены права более 30 тысяч учащихся области.