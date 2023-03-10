При оформлении шенгенских виз у казахстанцев не должно возникнуть сложностей – МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций, что для граждан Казахстана сложностей при оформлении шенгенских виз возникнуть не должно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим узнать, чтобы понять логику этого шага. Нам не обязаны раскрывать, какая страна это сделала и по какой причине, но мы надеемся, что с нами поделятся информацией, чтобы мы могли провести переговоры, выяснить, в чем есть вопросы», – сказал Роман Василенко, комментируя информацию по поводу обращения одной из стран Шенгенского соглашения о включении Казахстана в список для консультаций.

По его словам, обращение какой-то страны в Евросоюз по поводу включения Казахстана в список стран, гражданам которых требуются дополнительные консультации при оформлении шенгенских виз, не означает внесение страны в «черный список». Это список для консультаций.

Роман Василенко отметил, что для граждан Казахстана никаких сложностей от этого при оформлении виз последовать не должно. Срок рассмотрения заявок на визы для казахстанцев составляет до 15 дней. По умолчанию этот срок составляет до 7 дней.

Ранее сообщалось, что процедура выдачи шенгенской визы для казахстанцев изменится.

«Страны Евросоюза и Шенгенской зоны вправе инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающих заявку на получение визы. Подобные консультации могут занимать до 7 дней, при этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше - до 15 дней. На практике мы не ожидаем каких-либо изменений в процедуре рассмотрения виз для наших граждан», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.