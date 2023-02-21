При обнаружении выживших после землетрясений в Турции я поверил в чудеса - карагандинскиий спасатель

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Вернувшиеся из Турции карагандинские спасатели рассказали, как им удалось обнаружить и вызволить из-под обломков шестиэтажного дома трех человек на четвертые сутки после разрушительного землетрясения.

Сотрудники ДЧС Карагандинской области отправились в Турцию 8 февраля вторым бортом в составе отряда казахстанских спасателей. В команде из 15 карагандинцев были спасатели и медики. По прибытию в провинцию Газиантеп наших бойцов переправили в город Нурдагы, который сильно пострадал от землетрясения. Вечером первого дня аварийно-спасательных работ карагандинские специалисты спасли из-под завалов трех человек.

«По прибытии в Нурдагы нам поручили разобрать шестиэтажный дом. Он был полностью разрушен. Узнав примерное количество людей, которые могли находиться под завалами, мы приступили к работе. Завалы расчищались как с помощью спецтехники, так и инструментов. Местами приходилось перебираться ползком. И вот, во время разведки подвального помещения мы услышали женский голос. Подключив переводчика, нам удалось примерно определить местонахождение двух женщин. Они описывали окружающую обстановку, откуда до них долетают звуки. Как оказалось, они проживали на втором этаже, но, когда плиты стали смещаться, провалились на цокольный этаж. Там образовалось небольшое пространство, за счет чего им удалось выжить. Пострадавшие сидели в углу. Увидев нас, они, конечно, обрадовались и попросили воды», – рассказал руководитель спасательного подразделения № 2 г. Караганды Руслан Сойко.

Найденные женщины оказались матерью и дочерью. Они провели под завалами 93 часа.

«Когда мы искали этих женщин, нам удалось обнаружить еще одного человека. Думан Хамзин услышал тяжелое дыхание в подвальном помещении. В итоге удалось найти мужчину лет 60, у которого были зажаты рука и нога в дверном проеме. Он оказался глухонемым. Мы вытащили его и передали медикам. Уже в последний день работы к нам подошел мужчина, который искал брата. Мы попросили у него фотографию и узнали спасенного нами человека. Этот случай заставил меня лично поверить в чудо», – отметил спасатель оперативно-спасательного отряда Сергей Тарынин.

Аварийно-спасательные работы в Турции для карагандинских бойцов – первый опыт в ликвидации последствий столь масштабного землетрясения. Спасатели признаются, что самым сложным в моральном плане было извлечение из-под завалов тел погибших. Однако они не давали себе времени расслабляться, так как счет шел на минуты.

«В ходе разбора завалов и разведки мы находили разные вещи, в том числе сейфы, ценности, передавали их сразу местным коллегам. Был интересный случай, когда мы нашли под завалами клетку с попугаями. Она была немного помята. Но птицы не пострадали. Сразу же их забрали хозяева», – добавили спасатели.

За время работы в Нурдагы карагандинским спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 11 человек. Еще около 90 человек получили первую медицинскую помощь от фельдшера и врача Центра медицины катастроф.

«Самое сложное - это сообщать людям о гибели их родных. Было очень сложно говорить одной матери, что ее сын умер под завалами. А еще сердце разрывалось, когда видели, как дети оплакивали своих родных», - сказала врач Алмагуль Алдабекова.



