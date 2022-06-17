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    При Мажилисе заработает Общественная палата

    17 Июня 2022, 18:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Члены Бюро поддержали инициативу о создании новой диалоговой площадки – Общественной палаты при Мажилисе Парламента. Подробно подходы к работе палаты будут рассмотрены на предстоящем пленарном заседании. Ожидается, что в ее состав войдут авторитетные эксперты, общественники, представители политических партий и СМИ.

    Инициативу о создании Общественной палаты при Мажилисе спикер нижней палаты Парламента озвучил на первом заседании Национального курултая. Это будет место для открытого обсуждения законопроектов, рассматриваемых депутатами, и дискуссий по другим важным вопросам, волнующим общество. Кроме того, Общественная палата станет площадкой и для законодательной реализации вопросов, рассматриваемых на Национальном курултае, а также других общественно и социально-значимых инициатив.

    На предстоящее пленарное заседание Мажилиса также вносится законопроект «О геодезии, картографии и пространственных данных» с сопутствующими поправками.

    Законопроект разработан в целях введения новых и усовершенствованных механизмов деятельности субъектов геодезической и картографической деятельности. Документ направлен, в том числе на внедрение общепризнанных международных принципов и подходов регулирования геодезической, картографической деятельности, совершенствования государственного контроля в этой сфере.

    Проект повестки пленарного заседания содержит также новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это законопроект о ратификации Соглашения об осуществлении госконтроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов в рамках Евразийского экономического союза.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Национальный курултай
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