При крушении поезда в Пакистане погибли более 20 человек

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - 10 вагонов пассажирского поезда Hazara Expressi сошли с рельсов недалеко от Навабшаха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Anadolu.

Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Навабшах в Пакистане, в результате чего 22 человека погибли и 50 получили ранения, сообщил министр железных дорог Хаваджа Саад Рафик. По его словам, 10 вагонов пассажирского поезда Hazara Expressi, следовавшего из Карачи в Равалпинди, сошли с рельсов недалеко от Навабшаха.

По его словам, авария могла произойти в результате технической неисправности или саботажа.

На месте происшествия обнаружены тела 22 погибших, в ближайшие больницы доставлены 50 раненых. Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность роста числа погибших.

В июне 2021 года в Пакистане при столкновении двух поездов погибли 63 пассажира.