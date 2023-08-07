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    При крушении поезда в Пакистане погибли более 20 человек

    7 Августа 2023, 00:14

    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - 10 вагонов пассажирского поезда Hazara Expressi сошли с рельсов недалеко от Навабшаха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Anadolu.

    Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Навабшах в Пакистане, в результате чего 22 человека погибли и 50 получили ранения, сообщил министр железных дорог Хаваджа Саад Рафик. По его словам, 10 вагонов пассажирского поезда Hazara Expressi, следовавшего из Карачи в Равалпинди, сошли с рельсов недалеко от Навабшаха.

    По его словам, авария могла произойти в результате технической неисправности или саботажа.

    На месте происшествия обнаружены тела 22 погибших, в ближайшие больницы доставлены 50 раненых. Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность роста числа погибших.

    В июне 2021 года в Пакистане при столкновении двух поездов погибли 63 пассажира.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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