При крушении пассажирского самолета в Танзании погибли 19 человек

ПРЕТОРИЯ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - 19 человек погибли в воскресенье при падении пассажирского самолета в озеро Виктория на севере Танзании близ аэропорта города Букоба. Об этом сообщил премьер-министр страны Касим Маджалива, прибывший к месту крушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Среди погибших есть как пассажиры, так и члены экипажа», - цитирует его танзанийская газета The Citizen . На борту находились 43 человека.

Ранее Танзанийская телерадиовещательная корпорация сообщала о трех погибших. По ее данным, тела извлечены из находящегося в воде самолета. The Citizen передавала, что спасены 26 человек, поиски остальных продолжаются.

На борту турбовинтового самолета ATR 42-500 франко-итальянской постройки находились 43 человека: 38 взрослых пассажиров, 1 ребенок, 2 пилота и 2 других члена экипажа. Самолет, принадлежащий самой большой частной авиакомпании Танзании Precision Air, вылетел из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама. В районе аэропорта в Букобе в момент посадки был сильный ветер. В полиции заявили, что самолет начал падать в озеро, когда находился на высоте 100 м.

Фото: REUTERS/ Stringer, gmanetwork.com