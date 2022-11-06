Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    При крушении пассажирского самолета в Танзании погибли 19 человек

    6 Ноября 2022, 22:10

    ПРЕТОРИЯ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - 19 человек погибли в воскресенье при падении пассажирского самолета в озеро Виктория на севере Танзании близ аэропорта города Букоба. Об этом сообщил премьер-министр страны Касим Маджалива, прибывший к месту крушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Среди погибших есть как пассажиры, так и члены экипажа», - цитирует его танзанийская газета The Citizen . На борту находились 43 человека.

    Ранее Танзанийская телерадиовещательная корпорация сообщала о трех погибших. По ее данным, тела извлечены из находящегося в воде самолета. The Citizen передавала, что спасены 26 человек, поиски остальных продолжаются.

    На борту турбовинтового самолета ATR 42-500 франко-итальянской постройки находились 43 человека: 38 взрослых пассажиров, 1 ребенок, 2 пилота и 2 других члена экипажа. Самолет, принадлежащий самой большой частной авиакомпании Танзании Precision Air, вылетел из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама. В районе аэропорта в Букобе в момент посадки был сильный ветер. В полиции заявили, что самолет начал падать в озеро, когда находился на высоте 100 м.

    Фото: REUTERS/ Stringer, gmanetwork.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Африка Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Число перемещенных лиц в мире достигло рекордных 110 миллионов
    Конфликт в Судане: Хартум теряет статус главных «ворот Африки»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии