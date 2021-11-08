Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира

    8 Ноября 2021, 09:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне мексиканец Сауль «Канело» Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, нокаутировав теперь уже бывшего обладателя титула IBF Калеба Планта из США. После этого Альварес заявил, что не против снова выйти на ринг с GGG Геннадием Головкиным, если тот согласится подняться в суперсредний дивизион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Головкин в декабре подерется с Риотой Муратой, о чем первым сообщил Дэн Рафаэль из WBN. В случае успеха GGG снова станет объединенным чемпионом мира в среднем весе. Кроме того, это достижение стало бы отличным катализатором для «Канело» и Головкина, чтобы организовать их третий бой 7 мая 2022 года», — пишется в статье.

    Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс считает, что казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО) стоит согласиться на третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) в суперсреднем весе.

    «Если бой «Канело» — Головкин не состоится сейчас, то когда? Головкину в следующем году исполнится 40 лет. Победу над Муратой принесет Головкину два чемпионских пояса в среднем весе. У него будет стимул подняться в весе, поскольку бой с «Канело» за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе добавит новый слой интриги в одно из лучших противостояний последнего десятилетия», — пишет Мэнникс.

    Напомним, следующий бой Геннадия Головкина состоится 29 декабря в Сайтаме (Япония) на Saitama Super Arena.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Артем Захаров выиграл международный турнир по велоспорту на треке в Чехии
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров