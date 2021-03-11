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    Президенты Узбекистана и Кыргызстана «сверили часы» по актуальным вопросам стратегического партнерства

    11 Марта 2021, 21:42

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте состоялись переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком формате, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РУз.

    В ходе встречи, прошедшей в открытой и дружеской атмосфере, главы государств дали высокую оценку современному уровню двусторонних отношений. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и других областях.

    Президенты подтвердили свою решимость укреплять отношения стратегического партнерства на основе равноправия и взаимной выгоды, а также приверженность выполнению принятых ранее документов. Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог на высшем и высоком уровнях в целях поступательного расширения сотрудничества по всем направлениям.

    Подчеркнута историческая значимость Договора об узбекско-кыргызской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года. В целях скорейшего завершения делимитации оставшихся участков границы между странами Межправительственной комиссии поручено активизировать переговоры.


    Выражено обоюдное стремление к развитию взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных структур.

    Садыр Жапаров выразил Шавкату Мирзиёеву благодарность за оказываемую кыргызской делегации теплое гостеприимство и дружественный прием, а также пригласил его посетить Кыргызскую Республику с визитом.

    Напомним, сегодня глава Кыргызстана прибыл в Ташкент с госвизитом по приглашению Шавката Мирзиёева.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Кыргызстан
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