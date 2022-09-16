Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президенты - участники саммита ШОС в Самарканде провели неформальную беседу

    16 Сентября 2022, 00:24

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Главы государств, принимающих участие в саммите ШОС в Самарканде, провели неформальную беседу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в крупнейшем в Средней Азии туристическом центре «Silk Road». Затем Президент Казахстана вместе с другими главами государств осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар в комплексе «Вечный город». Как сообщается на сайте Президента РУ, на территории комплекса был устроен прием от имени Президента Республики Узбекистан. Затем в честь лидеров стран был дан салют.

    С 14 по 17 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Основные мероприятия в рамках саммита ШОС состоятся 16 сентября. В Узбекистане Глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран. По итогам саммита планируется принятие ряда документов.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ШОС Президент Казахстана Узбекистан Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии
    Президент принял годовой отчет Национального банка
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров