Президенты - участники саммита ШОС в Самарканде провели неформальную беседу

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Главы государств, принимающих участие в саммите ШОС в Самарканде, провели неформальную беседу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в крупнейшем в Средней Азии туристическом центре «Silk Road». Затем Президент Казахстана вместе с другими главами государств осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар в комплексе «Вечный город». Как сообщается на сайте Президента РУ, на территории комплекса был устроен прием от имени Президента Республики Узбекистан. Затем в честь лидеров стран был дан салют.

С 14 по 17 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Основные мероприятия в рамках саммита ШОС состоятся 16 сентября. В Узбекистане Глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран. По итогам саммита планируется принятие ряда документов.





Фото: t.me/bort_01



